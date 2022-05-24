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  4. Kapalı marketten alışveriş yaptı, cama bu yazıyı yazdı

Kapalı marketten alışveriş yaptı, cama bu yazıyı yazdı

Bursa’nın İznik ilçesinde kapalı bir marketin kapısında bulunan mangal kömüründen alan bir kişi; iş yerine ait buzdolabına yazdığı mesaj ile herkesi şaşırttı.

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