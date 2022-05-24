Anasayfa Video Galeriler Gündem Kapalı marketten alışveriş yaptı, cama bu yazıyı yazdı Kapalı marketten alışveriş yaptı, cama bu yazıyı yazdı 24 Mayıs 2022 Salı Saat: 11:50 Bursa’nın İznik ilçesinde kapalı bir marketin kapısında bulunan mangal kömüründen alan bir kişi; iş yerine ait buzdolabına yazdığı mesaj ile herkesi şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628c9c667660632ba04da657" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada İzmir'de korkunç kaza! Küçük kız tramvayın altında kaldı İstanbul'da dehşet! Sırtında zıpkınla yardım istedi 1'i polis 7 kişinin yaralandığı dehşetin nedeni ortaya çıktı ''Bu kadar olacağını beklemiyorduk'' deyip Erdoğan'ı desteklememe kararı aldı Kalem ve bardak fırlatan Selçuk Tepeli'den ekip arkadaşlarına teşekkür Ünlü anketçi ''Türkiye'yi alın İstanbul'a kayyım atayın'' dedi ortalık karoştı Birleşik Arap Emirlikleri'nde restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı Üniversiteliye ''dikkat dikkat Allah konuşuyor'' soruşturması