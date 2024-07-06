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  4. Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu

Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu

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İstanbul Kadıköy'de, İSPARK'a ait kapalı otoparkta bulunan 10 araç vida ile çizildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu.

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