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  3. 23 Mart 2020 18:50

Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı

İstanbul'da hem tarihin hem de ticaretin kalbi ve turistlerin uğrak yeri olan Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

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''Evinize gidin'' diyen belediye başkanı nineden bastonu yedi !
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