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  3. 24 Mart 2020 12:45

Kapalıçarşı tamamen kapatıldı!

Kapalıçarşı corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bugün itibarıyla ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı.

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Koronavirüs insandan insana temasla nasıl yayılıyor?
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Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi
Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi
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Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası
Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası
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İstanbul'da ayağı takılan gencin feci ölümü
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