Anasayfa Video Galeriler Gündem Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı 29 Eylül 2023 Cuma Saat: 14:50 İstanbul'da etkili olan yağmurla Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı. Rögarlar taşarken esnaf su tahliyesi için çalışma yapıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6516ba01a77d2524b43751b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı Ünlü kadın yazar, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltında Paşayeva'nın cenazesinde dikkat çeken detay! Tabutun üzerine serildi Pres makinesine sıkışarak can verdi! Korkunç kaza kamerada Mevlit Kandili için toplanan kalabalığa bombalı saldırı: Onlarca ölü var Bu SMS size de gelebilir: Ağır ceza dosyanız var! 50 bin TL'lik iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler Baraj gölünde yaban domuzu şaşkınlığı Kına gecesinde halay kavgası! Sokak savaş alanına döndü