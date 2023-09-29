İstanbul'da etkili olan yağmurla Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı. Rögarlar taşarken esnaf su tahliyesi için çalışma yapıyor.

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