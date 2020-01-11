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  3. 11 Ocak 2020 11:45

KAPAN-1 BAGOK operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 915 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla terör örgütüne yönelik "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı.

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