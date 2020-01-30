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  3. 30 Ocak 2020 11:30

Kapan-5 Gabar operasyonu başladı ! Yüzlerce güvenlik personeli katılıyor

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta ''Kapan-5 Gabar Operasyonu''nun başlatıldığı bildirildi. Operasyona 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor.

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