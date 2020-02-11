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  3. 11 Şubat 2020 12:00

Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla ''Kapan-6 Zori Operasyonu'' başlatıldı.

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