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  3. 24 Ocak 2021 23:00

Kapı kapı karne dağıtan AK Partili isimden açıklama

Tekirdağ'da kapı kapı dolaşıp karne dağıtan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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