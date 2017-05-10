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  3. 10 Mayıs 2017 14:45

Kapı önündeki çocuğu sıcak suyla böyle haşladı!

Nişantaşı'nda ünlü bir fast food dükkanında kadın çalışanın kapı önündeki küçük çocuğu su atarak yaralaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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