  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Temmuz 2017 14:45

Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde dolu etkili oldu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısının bulunduğu bölgede dolu etkili oldu.

Video Galeri
Gölde facia 4 kişi boğularak can verdi
Gölde facia 4 kişi boğularak can verdi
Video Galeri
Sakaryada bir tavuk ve mantar çiftliğine düzenlenen baskında 1 ton eroin ele geçirildi
Sakaryada bir tavuk ve mantar çiftliğine düzenlenen baskında 1 ton eroin ele geçirildi
Video Galeri
Şişlide ticari taksi beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Şişlide ticari taksi beton bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Video Galeri
Turgutluda iki köy boşaltıldı
Turgutluda iki köy boşaltıldı
Video Galeri
15 yaşındaki Sevde için 100 bin lira gerekiyor
15 yaşındaki Sevde için 100 bin lira gerekiyor
Video Galeri
Sahilde yürüyüş hayatını kararttı
Sahilde yürüyüş hayatını kararttı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM