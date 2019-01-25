Kapıkule’de 4 milyon 700 bin TL’lik uyuşturucu madde yakalandı
25 Ocak 2019 16:45
Kapıkule’de 4 milyon 700 bin TL’lik uyuşturucu madde yakalandı
Edirne’de Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 700 bin TL’lik 235 kilogram 338 gram esrar ele geçirildi. Edirne NARKOKİM personeli tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde şüpheli kapsamına alınarak ihbar programına kaydedilen tırın, Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Sahasına gelmesi üzerine...