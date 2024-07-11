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  4. Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı

Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'de gurbetçilerin oluşturduğu ucu bucağı gözükmeyen kuyruk böyle görüntülendi.

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