Anasayfa Video Galeriler Gündem Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı 11 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 08:11 Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'de gurbetçilerin oluşturduğu ucu bucağı gözükmeyen kuyruk böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668f698b64819eb2f40e0983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru İstanbul'da makas atma kazası kamerada Adana'da parkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 24 ilde ''Define'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Afyonkarahisar'da peş peşe 3 deprem: Çevre iller de sarsıldı Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu İstanbul'da özel banka şubesinde yangın İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı