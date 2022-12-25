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  4. Kapıkule'de ''yılbaşı alışverişi'' yoğunluğu

Kapıkule'de ''yılbaşı alışverişi'' yoğunluğu

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Edirne, yılbaşı alışverişi için gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.

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