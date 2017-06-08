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  3. 08 Haziran 2017 12:45

Kapıkuleye ek otobüs peronu geliyor

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, giriş ve çıkış otobüs yolcusuna hizmet vermesi planlanan yolcu salonu inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

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