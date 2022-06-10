Anasayfa Video Galeriler Gündem Kapıyı çalıp, dehşet saçtılar! Ölü ve yaralılar var Kapıyı çalıp, dehşet saçtılar! Ölü ve yaralılar var 10 Haziran 2022 Cuma Saat: 07:30 Adana'da siyah çarşaf giyen 2 zanlı bir evin zilini çalıp kapıyı açan kişilere kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a2c8dbefe3f24d867dd7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya Haziran ayında kışı yaşadı: Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu Polisten genç kadına orantısız şiddet! Yapmadık bırakmadılar Bunun adı vahşet! Ayıyı bomba ile havaya uçurdular Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: ''Aklınızı başınıza alın, şaka yapmıyorum!'' Oğlunun öğretmeni tarafından darp edildiğini, evine gelen sosyal hizmetler görevlisinden öğrendi Define kazısında tüyler ürperten görüntüler! Korkudan aklını kaçırdı Kaldırımda duran kadına minibüs çarptı! Korkunç kaza kamerada Akaryakıt zamları vatandaşı mucit yaptı: Yüzde 50 tasarruf sağlıyor! TSK'nın en büyük tatbikatından nefes kesen kareler