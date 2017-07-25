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  3. 25 Temmuz 2017 14:45

Kapkaç anı saniye saniye kamerada

Aksaray’da Arap turistlerin parasını çalan kapkaççılar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yaşlı bir turistin, kapkaççıların peşinden koşarken düştüğü görüldü.

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