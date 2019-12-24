  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Aralık 2019 23:55

Kapkaççı gazetecinin sorusuna bakın nasıl cevap verdi

Bursa'da çok sayıda kapkaç ve hırsız olayına karışan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Tutuklanırken gazetecilerin sorduğu soruya "Pişmanım tüm mağdurlardan özür dilerim" dedi.

Video Galeri
Kar, sağanak ve fırtına Akdeniz'i vurdu !
Kar, sağanak ve fırtına Akdeniz'i vurdu !
Video Galeri
Sokakta Pitbull dehşeti ! Çocuğa böyle saldırdı
Sokakta Pitbull dehşeti ! Çocuğa böyle saldırdı
Video Galeri
Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Video Galeri
Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı
Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı
Video Galeri
MAK Danışmanlık: ''AKP’nin oy oranlarında 25 puan düşüş var''
MAK Danışmanlık: ''AKP’nin oy oranlarında 25 puan düşüş var''
Video Galeri
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM