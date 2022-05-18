Anasayfa Video Galeriler Gündem Kapkaççılar iş başında! Yolda yürüyen kişinin telefonunu böyle çaldı Kapkaççılar iş başında! Yolda yürüyen kişinin telefonunu böyle çaldı 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 13:40 İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişi sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşına fotoğraf gösterirken cep telefonunu kapkaççıya kaptırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6284cd250b8d1942d47861e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi’ne mercan nakli operasyonu kamerada Türk profesör egzamanın ilacını buldu! İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü Akşener: ''Kasımpaşalı Erdoğan değil, Beştepeli bay kriz'' Bir restorasyon rezaleti daha! Tarihi medresenin restorasyonu rezaletle bitti İstanbul'da 200 TL'lik kaşla göz arasında hırsızlık kamerada ''Yan baktın, bakmadım'' kavgasında ortalık savaş alanına döndü Fay hattından çıkıyor, tüm dünyaya dağılıyor! Türkiye'nin gizli zenginliği Van’ın el değmemiş adası Maldivler’i aratmıyor