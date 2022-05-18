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  4. Kapkaççılar iş başında! Yolda yürüyen kişinin telefonunu böyle çaldı

Kapkaççılar iş başında! Yolda yürüyen kişinin telefonunu böyle çaldı

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişi sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşına fotoğraf gösterirken cep telefonunu kapkaççıya kaptırdı.

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