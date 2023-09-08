Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaplan çetesinin lideri gözaltında Kaplan çetesinin lideri gözaltında 08 Eylül 2023 Cuma Saat: 14:35 Güncelleme: 08 Eylül 2023 Cuma 14:35 Ankara’da yer altı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi ellerinde kaleşnikof silahlarla TRT önünde verdikleri pozla gündeme gelen çetenin lideri olmakla suçlanan zanlı gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fb06f87b88d719eb0f7f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da 10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı Yine başı boş Pitbull kabusu! O anlar kamerada Türkiye'de 1.040 metrelik mağarada mahsur kalan bilim insanına ulaşıldı Restoranda garsona ''yemek geç kaldı'' diye linç girişimi Erdoğan'ın Milli güreşçiyle diyaloğu olay oldu Barajlar için hidrolojik ağaçlandırma önerisi İstanbul'da orman yangınları için yeni önlem Muğla’da orman yangını Cübbeli Ahmet tarikat mı değiştirdi ? Açıklama geldi