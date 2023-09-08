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Kaplan çetesinin lideri gözaltında

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Ankara’da yer altı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi ellerinde kaleşnikof silahlarla TRT önünde verdikleri pozla gündeme gelen çetenin lideri olmakla suçlanan zanlı gözaltına alındı.

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