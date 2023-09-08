Kaplan çetesinin lideri gözaltında

Ankara’da yer altı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi ellerinde kaleşnikof silahlarla TRT önünde verdikleri pozla gündeme gelen çetenin lideri olmakla suçlanan zanlı gözaltına alındı.

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