  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu

Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu

Hayvanat bahçesinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kaplanın önünden geçen köpeğe saldırdığı ve saniyeler içinde öldürdüğü görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan video, milyonlarca kez izlendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve dava açan kadını öldürdü
Hastanede silah sesleri! Doktoru vurup intihar etti
Serenay Sarıkaya oynadı, Umut Evirgen gözlerini alamadı
Oytun Erbaş iş başında: ''Dışkısı bol olan uzun yaşar''
Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na: ''Bu cehalettir''
Market hırsızı kadın çalışanı yerde sürükledi
Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi
Kurban Bayramı da gurbetçilerin bayramı oldu! Burası Edirne!
Konumu sır gibi saklanıyor! Gizli cennete gitmek için 2 saat yürüyorlar