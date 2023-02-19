Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür 19 Şubat 2023 Pazar Saat: 23:00 Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapan İBB ekibi bugün döndü. Döndükleri uçakta kaptan pilot tüm ekibe teşekkür etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f27fd63932fb16f452dba7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler ''Türkiye 4 metre batıya kaydı, Marmara'da 7,6 bekliyoruz'' İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun'' Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm! Elinde fotoğrafla enkazın başından ayrılmıyor Enkaz başında şoke eden iddialarla büyük kavga Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı