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Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür

Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapan İBB ekibi bugün döndü. Döndükleri uçakta kaptan pilot tüm ekibe teşekkür etti.

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