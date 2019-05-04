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ERDOĞAN'DAN YENİDEN SEÇİM MESAJI: ''YENİDEN MİLLETE GİDELİM !''
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  3. 04 Mayıs 2019 13:44

Kaputu açık ilerleyen taksici yakalandı

İstanbul Yeşilköy'de kaputu açık halde ilerleyen taksi sürücüsü yakalandı.

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