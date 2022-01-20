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  4. Kar altında ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürekleri dağladı

Kar altında ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürekleri dağladı

Zorlu kış şartlarına rağmen sahipleri tarafından ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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