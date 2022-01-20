Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar altında ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürekleri dağladı Kar altında ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürekleri dağladı 20 Ocak 2022 Perşembe Saat: 16:01 Zorlu kış şartlarına rağmen sahipleri tarafından ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e95d184906ab5fea3dc843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 aracın karıştığı ''buzlanma'' kazası kamerada Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı CSKA Moskova Yusuf Yazıcı videosu için özür diledi La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı ''Yatak odasına girdiğimde pantolonu inikti'' Bir metrelik karda ''hayatta tutma mücadelesi'' kamerada Çaldıkları paraları eğlence mekanında yemişler! Nedim Şener ve Şaban Sevinç birbirine girdi: ''O sözleri sana yediririm'' Şehir eşkıyası kamerada! Doktora tekme tokat saldırı anı