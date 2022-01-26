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  4. Kar biriken çatıda ölümle dans kamerada! Pes dedirten görüntüler

Kar biriken çatıda ölümle dans kamerada! Pes dedirten görüntüler

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, iple bağladığı çocuğa karla kaplı çatıyı temizletti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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