Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar biriken çatıda ölümle dans kamerada! Pes dedirten görüntüler Kar biriken çatıda ölümle dans kamerada! Pes dedirten görüntüler 26 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 17:30 İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, iple bağladığı çocuğa karla kaplı çatıyı temizletti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f15b07daf63278ee17d453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında sürpriz misafir! Önce sesi sonra kendisi geldi İstanbul Boğazı turkuaza büründü İmamoğlu'ndan ''yemek'' tartışmaları için çok sert yanıt Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den korkutan ''yeni varyantlar'' uyarısı TAG otoyolu ulaşıma açıldı Şehirler arası otobüs seferleri başladı Bursa'da kırmızı ışık faciası: 3 ölü, 1 yaralı Para piyasaları uzmanından FED kararı öncesi korkutan dolar tahmini İstanbul’da kepçe suya gömüldü: Operatör yaşamını yitirdi