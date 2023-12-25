Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar fena bastırdı! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı Kar fena bastırdı! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 14:05 Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Birçok kentte ulaşım aksarken, yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65896210d9efca2c4f0cbb93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ölen dilencinin evinden çıkan para dudak uçuklattı Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp İçişleri Bakanı duyurdu: 4 bin 568 kaçak göçmen yakalandı Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var İstiklal Caddesi'nde büyük panik Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü