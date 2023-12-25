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Kar fena bastırdı! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Birçok kentte ulaşım aksarken, yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı.

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