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  4. Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü!

Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü!

Uludağ’da beklenen kar yağışı bir ay gecikmeli de olsa zirveyi beyazlara bürüdü. Bu sezon ilk kez kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

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