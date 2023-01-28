Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü! Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü! 28 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 12:50 Uludağ’da beklenen kar yağışı bir ay gecikmeli de olsa zirveyi beyazlara bürüdü. Bu sezon ilk kez kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d4efdc777b6561fa7f6ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler! Uzaklaştırma kararı yetmedi! 1.500 km'den gelip eşini vurdu İstanbul'da iğrenç tacize esnaf dayağı Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler İstanbul'da korkutan patlama: 4 araç yandı Selçuk Bayraktar'a soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?’ Türkiye'de binlerce kişi dolandırıldı; çete lideri çocuk çıktı Erdoğan canlı yayında Vali'yi azarladı Fuhuş operasyonunda yakalandı! Bastonuyla zor yürüdü