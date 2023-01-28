Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü!

Uludağ’da beklenen kar yağışı bir ay gecikmeli de olsa zirveyi beyazlara bürüdü. Bu sezon ilk kez kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

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