Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu! 02 Şubat 2023 Perşembe Saat: 11:10 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise 1 metreyi buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63db7001d36ad0202e2671f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'nın lüks AVM'sinde skandal görüntüler! Tepkiler çığ gibi! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı Yine bir yolcu otobüsü kabusu! Çok sayıda yaralı var Protestocular belediyeyi basıp, başkanı kaçırdı Akşener ve Erdoğan'ı böyle ''ti''ye aldı Yunan askerleri, Mehmetçik'e ateş açtı CNN Türk canlı yayınında skandal! Hakan Bayrakçı pes dedirtti Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor