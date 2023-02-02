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Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise 1 metreyi buldu.

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