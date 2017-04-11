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  3. 11 Nisan 2017 11:20

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu Muşta çalışmalar sürüyor

İlkbahar mevsimine girilmesine rağmen Muş'ta karla mücadele çalışması halen devam ediyor. Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede, çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

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