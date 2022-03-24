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Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bitlis’te bir iş yerinden çıkan vatandaş, çatıdan düşen tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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