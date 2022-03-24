Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu 24 Mart 2022 Perşembe Saat: 13:10 Bitlis’te bir iş yerinden çıkan vatandaş, çatıdan düşen tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623c439a163e3e55e369a893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna, Rus tankını imha etti Meclis'te kıyamet koptu: ''Yüreğin varsa bana cevap ver!'' Ukrayna limanındaki Türk gemisine silahlı baskın Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı Kasa fareleri kamerada... Sürükleye sürükleye çaldılar İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldılar Trafikte öldüresiye dayak kamerada Derbi maçta sahaya bomba atıldı! Korkunç anlar kamerada Ukrayna Rus gemisini böyle vurdu