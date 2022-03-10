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  4. Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü

Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Sbaşladı tüm şehir beyaza büründü...

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