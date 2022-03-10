Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü 10 Mart 2022 Perşembe Saat: 10:45 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Sbaşladı tüm şehir beyaza büründü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6229aca2657a823fbb193fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Çiller ile görüştüm, bana partinin başına geçmek istedi'' Ruslar son kez Victoria Secret mağazalarına akın etti İstanbul'da buz gibi havada kahreden bedava ekmek kuyruğu Mansur Yavaş açıkladı: Ankara'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı Engelli çocuğuyla minibüse binen kadına şoförden skandal sözler Baba yadigarı 1974 model efsaneyi A'dan Z'ye yeniledi Ukrayna ordusu Rus tankını böyle imha etti Ukraynalılara sinema salonunda kalaşnikof eğitimi Akaryakıtı zamlarını protesto etmek isterken, eşekten düştü