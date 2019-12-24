  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Aralık 2019 21:20

Kar, sağanak ve fırtına Akdeniz'i vurdu !

Antalya, Adana ve Hatay'da etkili olan sağanak yağış, fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Adana'da okullar tatil edildi.

Video Galeri
Sokakta Pitbull dehşeti ! Çocuğa böyle saldırdı
Sokakta Pitbull dehşeti ! Çocuğa böyle saldırdı
Video Galeri
Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Video Galeri
Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı
Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı
Video Galeri
MAK Danışmanlık: ''AKP’nin oy oranlarında 25 puan düşüş var''
MAK Danışmanlık: ''AKP’nin oy oranlarında 25 puan düşüş var''
Video Galeri
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı
Video Galeri
Bu da Star Wars cinneti! Sinema salonunda yumruklar konuştu
Bu da Star Wars cinneti! Sinema salonunda yumruklar konuştu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM