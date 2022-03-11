Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar, soğuk, yağış onları durdurmuyor! Mehmetçik'in gözü ufukta, parmağı tetikte! Kar, soğuk, yağış onları durdurmuyor! Mehmetçik'in gözü ufukta, parmağı tetikte! 11 Mart 2022 Cuma Saat: 14:35 Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında başarıyla görev yapan Mehmetçikleri gösteren bir video klip paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622b34031ed66735cb07ad13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT1 ekranlarında ilginç anlar! Seccade üzerinde ''şeytan'' arandı İstanbul'da çalıntı araç ve ikiz plakalı milyonluk kuyumcu soygunu Unkapanı Köprüsü'nün bağlantıları ayrıldı; köprü trafiğe kapatıldı Cem Yılmaz'dan olay Muharrem Sarıkaya göndermesi İstanbul'da Cumartesi alarmı! İmamoğlu duyurdu Küçükçekmece E-5'te trafik durma noktasına geldi Ukrayna'da cephe hattından sıcak görüntüler Şehitlikte duygulandıran görüntü... 2 genç tüm Türkiye'yi ağlattı! İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada