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  4. Kar, soğuk, yağış onları durdurmuyor! Mehmetçik'in gözü ufukta, parmağı tetikte!

Kar, soğuk, yağış onları durdurmuyor! Mehmetçik'in gözü ufukta, parmağı tetikte!

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında başarıyla görev yapan Mehmetçikleri gösteren bir video klip paylaştı.

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