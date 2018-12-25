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  3. 25 Aralık 2018 22:40

Kar trafiği vurdu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu başta olmak üzere birçok bağlantı yolu kapandı. Afyonkarahisar-Antalya karayolunda Damlalı Boğazı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde karayolu trafiğe kapandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen noktada tır, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermediği karayolunda araç kuyruğunun...

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