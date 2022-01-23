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Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm karayolları ulaşıma kapatıldı. Yüzlerce yolcu otobüs terminalinde beklemek zorunda kaldı.

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