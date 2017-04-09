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  3. 09 Nisan 2017 13:20

Kar yağışı Ardahanı beyaza bürüdü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olmaya başlayan karla karışık yağmur ve kar yağışı ile Ardahan da beyaza büründü.

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Mısır'da kilisede patlama!.. Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Mısır'da kilisede patlama!.. Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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Yaş 70, iş bitmemiş!
Yaş 70, iş bitmemiş!
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Düğünde sürpriz evlenme teklifi
Düğünde sürpriz evlenme teklifi
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35 yıllık eşine yeniden hayat verdi
35 yıllık eşine yeniden hayat verdi
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Erzurum ve Erzincana lapa lapa kar yağdı
Erzurum ve Erzincana lapa lapa kar yağdı
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Arı adam sokmak için her yerde Karatayı arıyor
Arı adam sokmak için her yerde Karatayı arıyor