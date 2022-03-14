Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar yağışı bir köyü yuttu! Evlerinden tünel kazarak çıktılar Kar yağışı bir köyü yuttu! Evlerinden tünel kazarak çıktılar 14 Mart 2022 Pazartesi Saat: 10:05 Muş’un Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle evler kara gömülürken, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgelerde ise vatandaşlar tüneller açarak ulaşımlarını sağlıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622ee94e8a82ee1719446467" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nagehan Alçı'dan canlı yayında ''üniforma'' açıklaması Gelin arabasından aldığı 20 TL'yi beğenmeyince ise öyle bir şey yaptı ki... İsmail Saymaz: ''İktidar yanlısı medya büyütüyor sanıyordum gerçekmiş'' İstanbul'da yine çakarlı, lüks düğün konvoyu Yandaş medyanın hedef gösterdiği isim yanıtını düğününde verdi Kara Harp Okulu töreninde Atatürk'ün adının söylendiği an... Tüyler diken diken oldu! ''Atatürk yaşasaydı MHP'de olurdu'' Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı Türk uçağı NATO harekatında