Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 09:45 Ağrı'da Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan Köyü Sivrice Mezrasının kar nedeniyle kapanan yolunu açmaya çalışan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, Kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658925176e5f3395d404ec63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı İçişleri Bakanı duyurdu: 4 bin 568 kaçak göçmen yakalandı Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var İstiklal Caddesi'nde büyük panik Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada