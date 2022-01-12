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  4. Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü

Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü

Hava sıcaklığının -1 dereceye düştüğü Edirne'de, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Balkan köylerinde tipi şeklinde görülen kar yağışı, kent genelinde de etkili oluyor.

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