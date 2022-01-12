Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü 12 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 13:56 Hava sıcaklığının -1 dereceye düştüğü Edirne'de, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Balkan köylerinde tipi şeklinde görülen kar yağışı, kent genelinde de etkili oluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61deb3d6b6d9b376de28dcfb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi Cem Bölükbaşı Formula 2'de! Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu Liseli kızların meydan kavgasına coplu müdahale Sokak köpekleri minik çocuğa kabusu yaşattı A Haber'den ''vallahi pes, billahi pes'' dedirten habercilik!