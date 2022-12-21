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  4. Kar yağışı fena bastırdı! Çoban, kardan adama döndü

Kar yağışı fena bastırdı! Çoban, kardan adama döndü

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Sivas'ın Ulaş ve Altınyayla ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına arazide yakalanan bir çoban, adeta kardan adama döndü.

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