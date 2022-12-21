Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar yağışı fena bastırdı! Çoban, kardan adama döndü Kar yağışı fena bastırdı! Çoban, kardan adama döndü 21 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 17:35 Güncelleme: 21 Aralık 2022 Çarşamba 17:35 Sivas'ın Ulaş ve Altınyayla ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına arazide yakalanan bir çoban, adeta kardan adama döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a319ae8c22910d5763f613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pakize Suda hayatını kaybetti Erdoğan: ''Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız'' Çin'de salgın kontrolden çıktı! Tüyler ürperten görüntüler İstanbul'da Suriyeli sahte doktor skandalı Karadeniz'de can pazarı! Gemideki yangının boyutu gündüz ortaya çıktı İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı Sedat Peker'den yeni mesaj: ''Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım'' ''Koca Yusuf''lar Türkiye'ye döndü! Erdoğan'dan ''hoş geldiniz'' telefonu Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi