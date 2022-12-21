Kar yağışı fena bastırdı! Çoban, kardan adama döndü

Sivas'ın Ulaş ve Altınyayla ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına arazide yakalanan bir çoban, adeta kardan adama döndü.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a319ae8c22910d5763f613" allowfullscreen></iframe>