Kar yağışı fena bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Van-Hakkari karayolunda Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

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