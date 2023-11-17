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Kar yağışı fena bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

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Van-Hakkari karayolunda Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

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