Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar yağışı fena bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı Kar yağışı fena bastırdı! Sürücüler zor anlar yaşadı 17 Kasım 2023 Cuma Saat: 10:35 Güncelleme: 17 Kasım 2023 Cuma 10:35 Van-Hakkari karayolunda Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655717bbf83572c66a0b6867" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü Bakan Fidan'ın mülakat görüntüleri gündem oldu Tutuklanan Bahar ve Nihal Candan sinir krizi geçirdi Metin Uca hayatını kaybetti İşte Kılıçdaroğlu'nun yol haritası: Mutfak videolarına devam Adında ''Anadolu'' var! Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, Türkiye'de görüldü Terör değil, ayı saldırısı! Bir ilimizde daha aynı saldırı Düğünde 'istek şarkımı çalmadılar'' dehşeti: Ölü ve yaralılar var Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 ilde dev operasyon