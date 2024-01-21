Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı 21 Ocak 2024 Pazar Saat: 22:35 Güncelleme: 21 Ocak 2024 Pazar 22:35 Muş - Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ad720e3c267373f20405a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler... İstanbul Boğazı'nda arızalanan yakıt tankeri kurtarıldı Minik kalbini söküp tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler Bu gizemli canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı yayınlandı Fabrikada büyük patlama! Yaralılar var Türk - Yunan savaşı televizyonda başlıyor.. Kadın ve çocuk katili Türk askeri iftirası... Hatice Şendil'den eşiyle romantik paylaşım!