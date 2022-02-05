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  4. Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada

Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada

ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağ evinde mahsur kalan çift, yaklaşık 2 ay sonra polis tarafından düzenlenen hava operasyonu ile kurtarıldı.

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