Anasayfa Video Galeriler Gündem Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada 05 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 16:00 ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağ evinde mahsur kalan çift, yaklaşık 2 ay sonra polis tarafından düzenlenen hava operasyonu ile kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fe74ff7a17de2e2e344b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP'li vekiller, HDP'li Oya Ersoy'un AK Parti'ye gerici demesine tepki gösterdi Babasının pazarcı olmadığı ortaya çıkan Oytun Erbaş: Dedem pazarcıdır Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri'' Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı Hüseyin Baş: ''Toplumu ayrıştırarak seçime gitme politikası izleniyor'' Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Dil uzatanın dilini kopartırım'' Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler! Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı İstanbul'daki gizemli kazıdan vahşet çıktı! ''Adam geberdi gitti zaten...''