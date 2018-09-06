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  3. 06 Eylül 2018 17:05

Kara bulutların şehre yağmuru bıraktığı anlar kamerada

İstanbul’da akşam saatlerine doğru kara bulutların kenti kaplayarak yağmuru bıraktığı anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi. Ortaya çıkan muhteşem görüntü seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. İstanbul’da akşam üzeri yağmur etkisini arttırdı. Kara bulutların İstanbul’u sararak yağmur bıraktığı anlar ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde kara bulutlar şehrin üzerinde...

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