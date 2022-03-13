Anasayfa Video Galeriler Gündem Kara Harp Okulu töreninde Atatürk'ün adının söylendiği an... Tüyler diken diken oldu! Kara Harp Okulu töreninde Atatürk'ün adının söylendiği an... Tüyler diken diken oldu! 13 Mart 2022 Pazar Saat: 22:00 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 123'üncü yıl dönümü kutlanırken alınan içtimada, Atatürk'ün adının okunduğu an tüyleri diken diken etti... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622e3f47eb9af867d01c42a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin arabasından aldığı 20 TL'yi beğenmeyince ise öyle bir şey yaptı ki... İsmail Saymaz: ''İktidar yanlısı medya büyütüyor sanıyordum gerçekmiş'' İstanbul'da yine çakarlı, lüks düğün konvoyu Yandaş medyanın hedef gösterdiği isim yanıtını düğününde verdi ''Atatürk yaşasaydı MHP'de olurdu'' Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı Türk uçağı NATO harekatında İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada İstanbul'un ''çılgın kayakçısı'' bu sefer Boğaz'da kaydı