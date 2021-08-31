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  4. Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu

Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı mezuniyet töreninde diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden alan Müberra Öztürk, okul tarihinin ilk başörtülü subayı oldu.

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