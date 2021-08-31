Anasayfa Video Galeriler Gündem Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı mezuniyet töreninde diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden alan Müberra Öztürk, okul tarihinin ilk başörtülü subayı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612e74107e71ce1551240f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı Artvin'de ormanda ayıyla selfie Masterchef Murat gözaltında! Polise hakaretler yağdırdı Hastane önünde göz göre göre ölüm! Doktorlar sadece izledi Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor