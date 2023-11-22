Anasayfa Video Galeriler Gündem Kara kış öncesi yüzlerce mezar kazıldı Kara kış öncesi yüzlerce mezar kazıldı 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 10:06 Güncelleme: 22 Kasım 2023 Çarşamba 10:06 Kışın hava sıcaklığının eksi 30 derecelere kadar düştüğü Erzurum'da yüzlerce mezar kazıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655da862024289fa320e06d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti Ağır hasarlı cami böyle çöktü Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı! ÖSYM Başkanı ''devrim'' diyerek duyurdu: Yeni sınav geliyor! Filiz Akın'dan kötü haber İstanbul'da 400 milyon liralık sıfır otomobil vurgunu Hatay'da gökyüzünde yarım ay şöleni Stadyumda öldüren izdiham: 37 ölü var!