Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı
07 Ocak 2019 10:05
Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 99’u muvazzaf 100 asker hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü...