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  3. 16 Kasım 2020 17:20

Karabağ'da tarihi anlar! Aliyev böyle karşılandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli şehrine bağlı Horadiz kasabasını 27 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.

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