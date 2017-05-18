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  3. 18 Mayıs 2017 21:15

Karabükte trafik kazası: 5 yaralı

Karabük’te tır ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Video Galeri
70 Afganlıyı dinleme tesisine bırakıp kaçtılar
70 Afganlıyı dinleme tesisine bırakıp kaçtılar
Video Galeri
Kayseride zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Kayseride zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Video Galeri
Telefonla yüksek sesle konuştu diye başına taşla vurarak öldürdüler
Telefonla yüksek sesle konuştu diye başına taşla vurarak öldürdüler
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Pikap ile polis motosikleti çarpıştı: 2 polis yaralı
Pikap ile polis motosikleti çarpıştı: 2 polis yaralı
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Hasankeyfi gezdi
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Hasankeyfi gezdi
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New Yorkta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
New Yorkta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 20 yaralı